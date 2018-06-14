Çarşı ve pazarlarda bayram hareketliliği

-Tatlı yapılışı detay ve röportaj

-Dikiş yapan terziden görüntü ve röportaj

-Kuaförlerden görüntü ve röportaj

-tezgahtardan görüntü ve röportaj

-detaylar



( VAN -ÖZEL-HD) VAN



- Van’da Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor. Van’da Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakma geleneği, bu bayramda da devam etti. Bayram arifesinde piyasalar hareketlendi. Kentin birçok cadde ve sokakları bayram alışverişlerinde renkli görüntülere sahne olurken; tezgahtar, tatlıcı, terzi, kuaför esnaf ve sanatkarın yüzünü güldürdü. Bayram hareketliliğinden memnun olan Vanlı esnaf, özellikle vatandaşın işini son güne bırakmaması noktasında da uyardı. Vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için işini son güne sığdırmaması gerektiğini ifade eden Ali Noya isimli tatlıcı, “Bayram arifesinde de tatlı siparişleri alamaya devam ediyoruz. Gün içinde çok büyük bir yoğunluk yaşayacağız. Bizler de bu yoğunluğa göre kendimizi ayarlıyoruz. Siparişleri de yetiştiririz. Yalnız keşke vatandaşlarımız siparişlerini son güne bırakmasaydı. Bir hafta öncesinde başlasaydı daha güzel olurdu. Bayram dolayısıyla özel bir indirim yaptık. Tatlının kilosunu 15 liraya veriyoruz” dedi.

Vanlı esnaflardan Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ise geçmiş bayramlarda terzi esnafının işi çok yoğunken, günümüzdeki bayramlarda sadece paça kısaltma ve daraltma gibi işler yaptıklarını dile getirdi. Vanlıların genellikle tıraşını son güne bıraktığını dile getiren Kuaför Erkan Gül de bu nedenle kuaförlerin bayram arifesinde büyük zorluk yaşadıklarını ve iyi bir hizmet veremediklerini ifade etti.

Vatandaşların gün içinde oruçlu oluğu için piyasanın durgun olduğunu dile getiren İslam Taş isimli esnaf ise, asıl yoğunluğun iftardan sonra başlayacağını söyledi.





