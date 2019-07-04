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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çarşı merkezinde yangın (2) - SAMSUN Haberi

Çarşı merkezinde yangın (2) - SAMSUN Haberi

- Yangın yerinden görüntüler - İtfaiyenin yangına müdahale etmesi - Yangından çıkarılan yaralının ambulans ile hastaneye gönderilmesi Samsun 'da çarşı merkezinde yangın - Halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor - İş yerinden baygın halde çıkarılan bir kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale ediliyorSAMSUN (AA - Samsun 'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Binadan çıkarılan bir kişi ambulansta tedavi altına alındı.İş merkezlerinin yoğun olduğu Ulugazi Mahallesi Bağdat Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın alt katında faaliyet gösteren halı mağazasında yangın çıktı.Alevler kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yoğun duman oluşan binanın alt katındaki iş yerinden baygın halde çıkarılan Abdullah Kaya'ya bölgeye gelen ambulansta müdahale ediliyor.Binada başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine ekiplerin çalışması devam ediyor.

Hastane Sağlık Ekibi Nadan Yangına Müdahale Trol 

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