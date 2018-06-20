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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çarşamba'da sağanak esnafı vurdu... Fındık deposunu su bastı

Çarşamba'da sağanak esnafı vurdu... Fındık deposunu su bastı

Su basan dükkanlardan görüntüler

Su Baskını 

-Fındıklardan detaylar
-Esnafların konuşması

( SAMSUN - HD) SAMSUN

- Samsun’un Çarşamba ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı dükkanları su bastı. Samsun’un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 40 dakika boyunca etkisini sürdüren sağanak hayatı felç etti. Sağanaktan en fazla etkilenen esnaf oldu. Çuvallanarak depolarda muhafaza edilen fındıklar da su baskınından etkilendi. Fındık deposunu su basması nedeniyle yaklaşık 7 tona yakın fındık zarar gördü. Su baskını nedeniyle dükkanlarda birçok zarar olduğunu ifade eden esnaflar, “Ne olduğunu biz de anlamadık. Bir anda yağmur bastırdı ve yaklaşık 40 dakika boyunca şiddetli bir şekilde yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle buradaki birçok esnafın dükkanlarını su bastı. Su baskınından en fazla fındıklarımız etkilendi. Yaklaşık olarak 6-7 tonluk fındık kaybımız oldu. Bu bölgede suyun akacağı bir kanal olmadığı için biz her seferinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istedik ancak onlar bize sessiz kaldı. Sesimizi duymalarını istiyoruz” dediler.
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