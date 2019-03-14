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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çarşafa girip kuyumcu soymaya çalıştılar, kuyumcu sahibinin bant kesme aparatına takıldılar...Soygun girişimi kamerada

Çarşafa girip kuyumcu soymaya çalıştılar, kuyumcu sahibinin bant kesme aparatına takıldılar...Soygun girişimi kamerada

güvenlik kamerası

Soygun Soygun Girişimi Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-soygun anı
-kuyumcudan görüntü
-detaylar

( BURSA )- Kuyumcu soygunu bant kesme aparatına takıldı BURSA

- Bursa'da kendilerini çarşafla kamufle eden 2 kişi silahla kuyumcu soymaya kalkıştı. Soyguncuların planları, kuyumcu sahibinin fırlattığı bant kesme aparatına takıldı. Olay merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda saat 10.10 sıralarında meydana geldi. Çarşafla kamufle olan 2 kişi ellerinde uzun namlulu silahlarla bir kuyumcuya gelerek soygun girişiminde bulunmak istedi. Kapıyı açıp içeri giren soyguncu, kuyumcunun kendisine bant kesme aparatı fırlatmasıyla panikleyerek kullandıkları araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahısların kullandığı aracı 2 gün önce gasp ettiklerini belirledi. Çarşaflı soyguncuların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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