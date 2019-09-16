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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı

Çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı

Yaralıdan detay

Polis Para Cezası Yaşlı Adam Yaya Geçidi 

-Sürücünün yaralının başında beklemesinden detay
-Yaralının ambulansa kaldırılmasından detay
-Olay yerinden detay

( KARABÜK ) -- Vatandaşlar yaralıya müdahaleyi meraklı gözlerle izlerken sürücüye 488 TL para cezası kesildi KARABÜK

- Karabük’te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobili ile çarpan sürücü yaralının başından bir an olsun ayrılmazken, vatandaşlar ise yaşananları meraklı gözlerle izledi. Edinilen bilgiye göre, Güven Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada Metin G. yönetimindeki 78 AAF 437 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Akgün’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Akgün hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından sürücü yaralı Akgün’ün başından bir an olsun ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücü Metin G.’ye yayaya yol vermediği gerekçesiyle 488 TL ceza kesildi. (RB-
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