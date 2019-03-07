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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu... Zincirleme trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu... Zincirleme trafik kazası kameralara böyle yansıdı

güvenlik kamerası

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Zincirleme Kaza Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan araçlar
-röportaj
-genel ve detay

( ANKARA - EK) ANKARA

- Başkent'te zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı ANKARA

- Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.V.'nin (48) kullandığı 06 AZ 5876 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçen M.N.Ö.'ye (54) çarptı. Yaya'ya çarptıktan sonra, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca vuran N.V ve arkadaşı E.A hafif yaralandı. Aracın çarpmasıyla, havaya savrulan M.N.Ö., başka bir aracın üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan M.N.Ö'ye müdahale etti. Yaralı vatandaş Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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