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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çarptığı motosikletli genç yaralandı, şoka giren kadın sürücüyü vatandaşlar teselli etti

Çarptığı motosikletli genç yaralandı, şoka giren kadın sürücüyü vatandaşlar teselli etti

Kaza yeri

İlk Müdahale Gözyaşı Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralı öğrenci Sude Keski’nin sedye ile ambulansa alınması
-Kaza yapan otomobil
-Kaza yapan sürücünün şok geçirmesi ve vatandaşların müdahalesi
-Sağlık ekiplerinin şok geçiren sürücüye müdahalesi
-Kaza yapan motosiklet

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosiklet sürücüsü öğrenci yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası kısa süreli şoka giren kadın sürücüyü vatandaşlar teselli etti. Kaza ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.H. İdaresindeki 67 TV 184 plakalı otomobil 10. Sınıf öğrencisi S.K.’nın kullandığı 67 AAP 291 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen öğrenci yerde sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan kadın sürücü A.H. ise kaldırıma oturup uzun süre gözyaşı döktü. Kısa süreli şoka giren sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, olay yerine çağırılan başka bir ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kaza da yaralanan öğrencinin hayati tehlikesi bulunmazken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-OA
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