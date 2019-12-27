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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü - SAKARYA

Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü - SAKARYA

- Çarptığı köpeği kontrol için inen sürücüye başka bir aracın çarpması - Kaza sonrası detaylar - İtfaiye ve trafik ekiplerinden görüntü - Telef olan köpeğin görüntüsüÇarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde çarptığı köpeği kontrol etmek için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Muhammet Yaman idaresindeki 41 NY 886 plakalı otomobil, Ormanköy - Akyazı arasında yoldan geçen bir köpeğe çarptı. Yaman, köpeği kontrol etmek ve yola savrulan parçaları toplamak için aracından indi.Bu sırada O.A'nın kullandığı otomobil, Yaman'a çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Yaman'ın yanında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen eşi, sinir krizi geçirince sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada, otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

Karya Köpek Sağlık Ekipleri Trol 

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