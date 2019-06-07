Çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrenince teslim oldu

-Adliyeye götürülmesi

-Olayın arşiv görüntüleri



( ADANA )- Adana'da yol kenarında ölü olarak bulunan kişiye bir dolmuşun çarptığı belirlendi- Çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenince polise teslim olan dolmuş şoförü tutuklandı ADANA



- Adana'da yol kenarında ölü olarak bulunan kişiye bir dolmuşun çarptığı belirlendi. Çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenince polise teslim olan dolmuş şoförü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay 6 Haziran Perşembe günü akşam, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesindeki Buruk Caddesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar yolun kenarında cansız halde yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin üzerinde yapılan incelemede görünüş itibari ile sürtünme izleri olduğu, kafa kısmında çökme bulunduğu, ayağının birinin bilekten kırık olduğu, ayak bileği üzerinde lastik izi bulunduğunu tespit ederek trafik kazası sonucu öldüğü değerlendirildi. Cinayet dedektifleri şahsa toplu taşıma aracının çarpmış olabileceğini de değerlendirerek, o güzergahtan geçen bütün toplu taşıma araçlarını inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın 01 J 0256 plaka dolmuş ile gerçekleştirdiği ve araç şoförünün Cumali K. olduğu tespit edildi. Polis zanlıyı yakalamak için bir kaç adrese baskın yaptı. Bu arada, zanlının çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrenen ve vicdan yaparak polis merkezine teslim olduğu öğrenildi. Cinayet ekipleri zanlıyı polis merkezinden alıp emniyete getirdi. Bu arada ölen şahsın da parmak izinden Ahmet Bayhan (37) olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

