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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çarptığı çocuğu, patlak lastiğiyle hastaneye yetiştirdi İzle

Çarptığı çocuğu, patlak lastiğiyle hastaneye yetiştirdi İzle

-Lastiği patlak otomobilden detay

Hastane Bild Bisiklet Yaralı Çocuk 

--anne ve yaralı çocuktan detay
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta otomobili ile seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi. SİVAS

- Sivas’ta otomobili ile seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi. Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 11.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre sürücü Ş.Ü 58 VA 270 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Y.S.Y yaralandı. Kazada otomobilin lastiği de patladı. Sürücü ambulansın gelmesini beklemeden yaralanan Y.S.Y’i annesini ile birlikte kazada lastiği patlayan otomobiliyle hastaneye yetiştirdi. Öte yandan yaralı çocuğun büyük panik yaşayan annesini sakinleştirmesi ise dikkat çekti.
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