Çarpıştığı otomobilin üzerine böyle düştü

-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜ

-JANDARMA EKİPLERİ YARALIYA YARDIM

-YARALININ AMBULANSA GÖTÜRÜLMESİ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde motosikletli, çarpıştığı motosikletin üzerine düştü. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden yokuş aşağı seyreden Samet K.’nin kullandığı 59 LB 107 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen Umut K. yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli otomobilin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Jandarmadan örnek davranış Mesai dönüşü evine giderken kazaya rastlayan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma personeli, kazaya duyarsız kalmayarak, ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Samet K. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı ise, saniye saniye kameraya yansıdı.

