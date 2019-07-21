Çarpıştığı araçtaki 5 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu

-Aykol'un yakınlarının ağlaması

-Aykol'u arama çalışması

-Aykol'un bulunması

-Yakınlarının ona doğru koşması

-Ağıtlar yakmaları

-Ambulansa koyulup götürülmesi

-Hasan Can'ın olayı anlatması

-Hafif ticari aracın görüntüsü



( ADANA )- Adana'da hafif ticari araç ile çarpışması sonucu içinde 5 kişinin bulunduğu pikap sulama kanalına düştü- Suya düşenleri kurtarmak için kanala atlayan hafif ticari araç sürücüsü boğularak hayatını kaybetti ADANA



- Adana'da hafif ticari araç ile çarpışan ve içinde 5 kişinin bulunduğu pikap sulama kanalına düştü. Suya düşenleri kurtarmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü boğularak hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre, kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Can yönetimindeki 01 EZ 253 plakalı pikap Kayarlı Mahallesine doğru giderken ara yoldan çıkan Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap, içindeki Hasan Can'ın eşi Ördek, çocukları Medine, Erdal ve Emirhan Can ile birlikte sulama kanalına düştü. Hafif ticari araç ise yol kenarına savrulurken sürücü ve kardeşi Mizra Aykol yara almadan kurtuldu. Pikabın kanala düştüğünü gören Hakan Aykol canını hiç düşünmeden 5 kişinin hayatını kurtarmak için sulama kanalına atladı. Aykol pikaptaki Emirhan isimli çocuğu, Medine ve Ördek Can'ı kurtardı. Bu arada Hasan Can'da kendi imkanıyla çıktı. Ancak Aykol kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine olay yerine Can-Kur, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar kahraman sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Aykol hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Aykol kurtarılamadı. Bu arada Hakan Aykol'un yakınları ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu. Aykol'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

