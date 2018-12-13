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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Çarpışan otomobiller 15 metre sürüklendi: 3 yaralı Haberi

- Çarpışan otomobiller 15 metre sürüklendi: 3 yaralı Haberi

Kazadan detaylar

Polis Hastane Sağlık Ekibi Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Araçlardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İstanbul yolunda iki otomobilin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ayrıca kazanın etkisi ile otomobiller yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza Tekirdağ-İstanbul karayolunun 15. Kilometresinde bulunan döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat K. hakimiyetindeki 59 B 4526 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 15 metre sürüklenen otomobiller hurdaya dönerken, 59 ZK 508 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi Tekirdağ2daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (HLD-
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