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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çarpışan 2 tır alev alev böyle yandı

Çarpışan 2 tır alev alev böyle yandı

Tırların yanması

İlk Müdahale Tır Şoförü Trafik Kazası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin alev alan tırları söndürmesi

( ADANA ) ADANA

- Çukurova Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında demir yüklü bir tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptı. Araç içerisinde sıkışan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen tır şoförü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sabah saatlerinde Çukurova Otoyolu Tavşanlı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 31 V 9148 plakalı demir yüklü tır, önünde seyreden hurda yüklü bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırlar alev alırken, arkadan çarpan tır sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. Yolda seyir halinde olan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan tır şoförü sıkıştığı yerden kurtarılarak, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise cayır cayır yanan tırları kısa sürede söndürürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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