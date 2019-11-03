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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Çarların saraylarında yaşanan konserler Ankaralıların ayağına geldi İzle

Çarların saraylarında yaşanan konserler Ankaralıların ayağına geldi İzle

Flütün çalınma anı ve kuşların tepkisi

Saraylar Uttu Forma Evcil Hayvan Hayvan 

-Ötücü kuşlar
-Röportaj
-Eski konserlerden görseller

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Rusya’dan Türkiye’ye, 4-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar Festivali’ konseri için gelen ötücü kuşlar Ankaralı sanatseverlerin kulaklarının pasını silmeye hazırlanıyor. Alışılmışın dışında bir konserle Ankaralı seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Rusya Müzik Birliği Üçlüsü sanatçılarına eşlik edecek, özel eğitimli kuşlar Ankara’da düzenlenecek konserler için Türkiye’ye geldi. Ankara’da 4-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek konser için Türk seyircisine özel bir sürpriz de hazırlayan Rus Halk Sanatçıları; Joseph Haydn, Camille Saint-Sans, Astor Piazzolla’nın seçkin eserlerini de ötücü kuşlarla birlikte sahneleyecek. “Kuşlar eseri beğenmiyorsa programdan çıkarıyoruz” Flütte Anastasia Gusarova, Viyolonselde Mikhail Utkin, Piyanoda Natalia Gus’un sahne alacağı konserde, grubun; Jorik, Vasia ve Kuzia adını verdiği ötücü kuşlarda sahnede olacak. Ankara’da eşi benzeri olmayan bir konsere imza atmayı hedefleyen grubun Flüt sanatçısı Anastasia Gusarova, konserin Rusya’da birkaç şehirde ve Moldova’da sahnelendiğini belirtti.
Türkiye’de konser için ilk kez bulunan Gusarova, yaz tatilini Türkiye’de geçirdiğini ve Türk mutfağına hayran kaldığını belirtti.
Program içinde sahnelenecek eserleri ‘Küçük Dostlar’ diye hitap ettiği ötücü kuşlarla birlikte seçtiklerini söyleyen Gusarova, “Öncelikle müzisyen takım arkadaşlarım müzikleri seçiyor ve provalar başlıyor. Sonrasında küçük dostlara seçilen programı sunuyoruz. Kuşlar eserleri beğeniyorsa hemen tepki veriyor. Bazı eserleri de hiç beğenmedikleri için tepki vermiyorlar. O eserleri programdan çıkarıyoruz. Bu şekilde anlaşarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “Jorik, Vasia ve Kuzia” Daha önce çıktıkları konserlerde aşırı derece komik bir anın yaşanmadığını vurgulayan Gusarova, “Sadece bazı konserlerde bizden daha sesli ötüyorlar. Bizim sesimiz hiç duyulmuyor” dedi.
Türkiye’ye yeni geldikleri için kuşların da yorgun olduğunu belirten Gusarova, daha önce evcil hayvanlarla konser düzenlenmediğini bu konuda bir ilke imza attıklarını söyleyerek kuşlar hakkında bilgi verdi. Gusarova, “Sevimli isimleri seçmiştik Rusçaya göre; Jorik, Vasia ve Kuzia. Kuşlar çok arsız. Kaprisli değiller. En önemlisi ısının doğru seçilmesi. Yem konusunda özel kuş yemleri yiyorlar. Başka bir talepleri olmuyor” dedi.
“Özel bir seçkiyle sahneye çıkacağız” Flütü kendisinin devamı olarak nitelendiren Gusarova, tüm konserlerine gümüş ve altından yapılma flütüyle çıktığını belirtti.
Gusarova, kendilerini izlemeye gelecek Türk seyircisi için de sabırsızlık yaşadığını söyledi.

Konserler sırasında Türklerin de yakından bildiği ve severek dinlediği bir Türk parçasını seslendireceklerinin mesajını veren Gusarova, “Flüt, benim devamım gibi. Ne zamandan beri olduğunu saymayı unuttum. Bütün konserlere onunla çıkıyorum. Gümüş ve altın içeriyor. Benim ayrılmaz bir parçam. Her müzisyen için olduğu gibi benim için de bu enstrüman benim hayatımda çok önemli bir yer alıyor. Türkiye ilk gelişimizde konserler sadece Ankara’da olacak. Afişlerde de görebileceğiniz gibi Kasım ayının 4-5-6’sında düzenlenecek. Bugüne kadar bizi izleyen seyirciler performanslarımızı büyük bir hayranlık ve ilgiyle izlediler. Çoğu zaman çocuklarını da getirirler. Sanırım Türkiye’de de böyle maksimum olumlu etkileri olacak. Herkesi sabırsızlıkla bekliyoruz ve davet ediyoruz. Çocuklarınızı da getiriniz. Özel bir seçkiyle sahneye çıkacağız” şeklinde konuştu.
Festivali kapsamında 4 Kasım saat 20.00'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 5 Kasım günü saat 15.00 ve 20.00'de Yenimahalle 4 Mevsim tiyatro salonunda, 6 Kasım'da saat 12.00 ve 20.00'de Yenimahalle 4 Mevsim tiyatro salonunda konser düzenlenecek.
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