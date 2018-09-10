Caretta carettayı sahil güvenlik kurtardı İzle



- Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında uzatma ağına takılan deniz kaplumbağasını (caretta caretta) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “9 Eylül 2018 tarihinde saat 09.00‘da, Çanakkale ili Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında bir deniz kaplumbağasının (caretta caretta) uzatma ağına takıldığı bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde bahse konu deniz kaplumbağası tespit edilmiş ve ağdan kurtarılmıştır. Yapılan kontrolde herhangi bir yarası olmadığı ve sağlıklı durumda olduğu görülen deniz kaplumbağası denize bırakılmıştır” denildi.

