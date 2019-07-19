Caretta caretta üreme alanına cip ile daldılar, kendilerini uyaran vatandaşı darp ettiler

-Olay yerinde vatandaşların toplanmış görüntüler

-Canlı canlı caretta kaplumbağasının yumurtlama anı

-Olay yerinde darp edilen Şehabettin Yaşar’ın röportajı

-Caretta Kaplumbağası gönüllü korumacısı Sedef Kaçmaz ile röportaj

-Olay yerinden geçip olaya tanık olan kadın ile röportaj



( ANTALYA )- Antalya'da akıllara durgunluk verecek çevre duyarsızlığı- Ciple sahile girip kuma saplandılar, cipi bırakıp kaçtılar- Olayı duyan çevreciler sahile akın etti, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı ANTALYA



- Antalya’nın Kumluca ilçesinde iddiaya göre alkollü olan 3 genç, caretta carettaların üreme alanına ciple daldı. Alkollü gençler, kendilerine uyaran yaşlı adama ilk önce küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti. Antalya’nın Kumluca ilçesinde 3 genç cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında Off Road yaptı. Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında cipiyle dolaşan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, Şehabettin Yaşar’a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti. Aracın kuma saplanmasının ardından gençler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine önce polis, ardından da yaşananları duyan gönüllü çevreciler de geldi. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığını bazı yuvaların ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler gece boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduktan sonra verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. "Sen kimsin deyip darp ettiler" Caretta kaplumbağaları üreme alanlarında araç kullanmanın yasak olduğu konusunda gençleri uyardığı gerekçesi ile darp edilen Şehabettin Yaşar, "Caretta yuvalarında araba sürüyordu. Gençler yazıktır yapmayın böyle dedim. 'Şerefsiz sen kimsin' dedi.

'Gençler ben sizin dedeniz yaşındayım' dedim. Ondan sonra çıktılar tekme tokat beni yere yatırdılar. Ben korktum bu taraf gittim. Onlar da karanlıkta arabayı bırakıp kaçtılar. Şahıslardan davacıyım” dedi.

Olayın yaşandığı anlarda ise bir caretta carettanın yumurtlama anı objektiflere takıldı. Çok nadir görülen bu anlar da gazeteciler tarafından kayıt altına alındı. Caretta caretta gönüllü korumalarından Sedef Kaçmaz ise "Canlı olarak gördünüz. Caretta caretta buraya yumurtladı. Sadece bir metre öteden araç geçti biraz önce. Biz yumurtaları tesadüfen gördük ve kurtardık. Yarın geçip geçmeyeceği belli değil. Şimdilik sadece bu yavruları kurtardık” dedi.

Aracın sahilde dolaştığını gören başka bir bir vatandaş ise “Köpeğimi dolaştırıyordum. Burası koruma alanında bir sahil. Aracın buraya girdiğini ve çıkmaya çalıştığını gördüm. Buranın caretta üreme bölgesi olduğunu söyledim. Araçtan birisi çıktı. Şehabettin beyi darp etti. Araç kuma saplanınca sürekli kumdan çıkarmak için gaz veriyordu. Sonra iki kişi birden Şehabettin beyi darp etmeye başladılar. Sonra siz bize nasıl karışırsınız, siz kimsiniz gibi ağır söz söylemeye başladılar. Bayağı hırpaladılar” diye konuştu.



