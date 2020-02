Çaresiz anne, 12 yıldır yatağa bağlı yaşayan oğlu için yardım eli bekliyor İzle

-- Annesinin çocuğuyla ilgilenmesi

-- Anneden röp.



( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğum sonrası beynin hasar görmesi nedeniyle yakalandığı hastalıkla mücadele veren Efe Köseli yetkililerden yardım eli bekliyor. Çaresiz anne ise 12 yıldır yatağa bağlı oğlu Efe'ye ihtiyacı olan akülü sandalye ile hasta bakım yatağı için yardım elinin uzanmasını bekliyor. 3 çocuk annesi Satiye Köseli 12 yaşındaki oğlu Efe için tekerlekli sandalye ve hasta bakım yatağı ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Köseli; “Efe 33 haftalık doğdu. Doktorlar doğduğunda bir şey anlayamadı 8 ay sonra beynine oksijen gitmediğini fark ettiler. Cerepral Palsy (Beyin Felci) teşhisi konuldu. Yani doğumdan sonra beyni oksijensiz kalınca ellerini ve ayaklarını kullanamadı. Yürüyemiyor, konuşamıyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yemeğini dahi ben yediriyorum. Her şeyi ile ben ilgileniyorum. Efe’nin bakım maaşı ile geçiniyorum. Babası cezaevinde olduğu için aldığım bakım maaşı ile evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Efe’nin ihtiyaçlarını mecburen karşılayamıyorum" diye konuştu.

"Efe herşeye rağmen gülen bir çocuk" Anne Satiye Köseli, oğlunun tüm sıkıntılarına rağmen mücadelesini kaybetmediğini aktararak şöyle devam etti: "Efe’nin gün geçtikçe kasılmaları artıyor. Tek başına oturamıyor. Skolyoz oluştu ve sürekli yatmaktan dolayı ağrıları şiddetleniyor. Maddi durumumdan dolayı ameliyat yaptıramadım. Ameliyatı buralarda olmuyor Ankara’da mecburi. Sadece nöbet geçirici ilaçlarını kullanıyoruz. Üstüne birde babamız olmayınca tedavisini devam ettiremiyoruz. Bu haliyle arabasına da oturtturamıyorum canı yanıyor. Her şeyde zorlanıyor. Ama Efem her şekilde gülebilen bir çocuk. Haftada bir kez özel eğitime gidiyor. 3’ncü kattan aşağı kucağımda indiriyorum. Eğitim sonrası da tekrar kucağıma alıp eve çıkarıyorum. Aslında bize asıl gerekli olan hasta bakım yatağı. Çünkü ben yemek yaparken, temizlik yaparken Efe yan yatarak yatağın kenarına geliyor ve aşağı düşüyor. Kimi zaman yaralanıyor. Bir keresinde dişi kırıldı, ağzı kanadı. En azından yanları korumalı yatak olursa Efe’de bende rahat ederiz. Gözüm arkada kalmaz. Kardeşleri ile beraber olmak istiyor, beni izlemek istiyor ama evimizde bile Efe’yi oturtabileceğimiz arabamız yok. Kurumun verdiği tekerlekli sandalye artık küçük geliyor ve katlanır olmadığı için kullanımı her alanda zor geliyor. Yardımseverlerden oğluma yardım etmelerini rica ediyorum."



loading...