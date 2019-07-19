Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı böyle kovaladı İzle

-Hamide Ormanlı’nın açıklamaları



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te, genç kız çantasını alarak kaçan Kapkaççının peşinden koşarak yakalattı. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki H.O. (Hamide Ormanlı) Müslümanbey Mahallesinde yürürken yanından geçen Suriye olduğu öğrenilen bir kişi çantasını alarak kaçtı. Çantasının çalındığını fark eden H.Ö. kapkaçının peşinden adete depar atarak, koşarak çevreden de yardım isteyerek yüzlerce metre koştu. Kapkaççı, olay yerinden kaçarken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde güvenlik kameralarından tespit ettiği kapkaççıyı gözaltına aldı. H.O’nın çantasında kimlik belgesi, sürücü belgesi, 2 adet kredi kartı, 4 adet banka kartı ile bir miktar para olduğu öğrenildi. H.Ö. yanından koşarak uzaklaşan biri gördüğünü, baktığında çantasının elinde olduğunu görünce peşinden uzun süre koştuğunu, vatandaşların yardımı ile polis tarafından kapkaççının yakalandığını söyledi.





