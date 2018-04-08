Cansuyu'ndan Afrikalılara 'canlı hayvan' desteği - MALİ
Cansuyu'ndan Afrikalılara "canlı hayvan" desteği - MALİ - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği - Muhtaç ailelere keçi dağıtımı - Derneğin İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz ile röportaj Cansuyu'ndan Afrikalılara "canlı hayvan" desteği - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'nın bazı ülkelerindeki muhtaç insanlara "canlı hayvan dağıtımı" projesi kapsamında keçi dağıtıyor - Derneğin İzmir Temsilcisi Yorulmaz: - "Amacımız ailelerin hayvanları üreterek hem geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak hem de hayvan olmayan bölgelerde bu dağıtımı gerçekleştirerek o bölgede hayvancılığın ilerlemesini sağlamak"MALİ (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Afrika'da yürütülen "canlı hayvan dağıtımı projesi" kapsamında muhtaç ailelere keçi dağıtımı yapılıyor.Afrika'nın birçok ülkesinde su kuyusu açan, okul, cami ve yetimhane inşası ile gıda ve kurban eti dağıtımı gibi yardımlar yapan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'daki yoksullara katkı sunmak amacıyla başlattığı "canlı hayvan dağıtımı projesi"ni sürdürüyor.Şu ana kadar binlerce aileye keçi dağıtımı yapan dernek üyeleri, dağıtılan hayvanların kesilmesini yasaklıyor, ardından ailelere keçi sütünden peynir, yoğurt ve tereyağı yapmasını öğretiyor.Afrika'nın tüm ülkelerine gitmenin amaçlandığı proje kapsamında, Mali 'nin Segou kentinin kırsal kesimlerinde 120 aileye 240 keçi dağıtan Cansuyu ekibi, ailelerin yüzünü güldürdü.Derneğin İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları "canlı hayvan dağıtımı projesi" çerçevesinde Afrika'da binlerce aileye keçi dağıttıklarını söyledi.
Afrika'daki Müslümanların maddi durumunun çok yetersiz olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, günlük gelirlerin 1 doların altında olduğunu, kimi ailelerin içecek su dahi bulamadığını söyledi.
- "Ülkenin ekonomisine katkı sağlıyoruz"Bu durumun önüne geçebilmek için Afrika'da beslenmesi ve üremesi en fazla olan keçi dağıtımı yaptıklarını aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti:"Dernek olarak birçok ülkede bu kardeşlerimize balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Yardım yaptığımız ailelere belirli bir süre içerisinde bu hayvanların satılması ve kesilmesi yasağı koyuyoruz. Amacımız ailelerin hayvanları üreterek hem geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak hem de hayvan olmayan bölgelerde bu dağıtımı gerçekleştirerek o bölgede hayvancılığın ilerlemesini sağlamak. Aynı zamanda da ülkenin ekonomisine katkı sağlıyoruz."Birçok Afrika ülkesinde dağıtım gerçekleştirdiklerini dile getiren Yorulmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İki sene önce Mali 'de canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirmiştik. O zaman 2 keçi verdiğimiz ailelerin şu anda yaklaşık 26 keçisi oldu. Artık buradaki insanlar zengin bir konuma geldi ve dolayısıyla muhtaçlıktan kurtuldu. Fazla erkek doğumu olursa bunları ya dişilerle takas yapıyorlar ya da satarak evinin diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Bu hayvanların takibini zaman zaman yapıyoruz. Satma ve kesme yasağı koyuyoruz. Amacımız buradaki insanların sadece bir defaya mahsus olmak üzere et yemeleri değil bundan sonraki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."Keçi dağıtımı yaptıkları aileleri belirli bir süre eğiterek sütten süt ürünleri yapmayı öğrettiklerini ifade eden Yorulmaz, "Buradaki insanlar yoğurdun, peynirin, tereyağının nasıl yapıldığını bilmiyor. Sadece sütü süt olarak tüketiyorlar. Biz ninelerimizin eski usul ile yaptığı yoğurt, peynir ve tereyağı yapmayı öğretiyoruz ki besin zincirleri çeşitlensin. Afrika'nın birçok ülkesinde bu projemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.Yorulmaz, dernek olarak zengin ve fakir arasında köprü görevi gördüklerini ifade ederek, projenin daha fazla kişiye ulaşması için hayırseverlerden yardım talebinde bulundu. - "Amacımız Afrika'nın 54 ülkesine ulaşmaktır"En kötü şartlarda yaşayan insanların bulunduğu bölgelere gidip o bölgelerde dağıtım yaptıklarını aktaran Yorulmaz, şunları kaydetti:"Müslümanların yoğun olduğu bölgeleri tercih etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar binlerce canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız Afrika'nın 54 ülkesine ulaşmaktır. Asya'da da çok kötü durumda olan insanlar var. Bu projemizi o bölgelere de aktarmak istiyoruz. Bize ne kadar fazla bağış gelirse biz de buralardaki Müslüman kardeşlerimizin derdine derman olmaya çalışacağız. Biz verenleri alıyoruz ve gerçek muhtaç sahiplerine ulaştırıyoruz."