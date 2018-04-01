"Cansuyu" ile temiz suya kavuştular - MALİ - Mali 'nin Segou kentine bağlı Babouyabougou köyünden detaylar - Su kuyusunun açılışından detaylar - Köyün muhtarı Gisma Sila'nın konuşması - Cansuyu Derneği İzmir içmelerinden detaylarMALİ (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Mali 'nin Segou kentine bağlı Babouyabougou köyünde yaşayan halk, Cansuyu Derneği'nce açılan su kuyusu sayesinde temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Dünyanın en fakir ülkelerinden biri kabul edilen Mali 'de en önemli sıkıntılarından biri olan temiz su sorunu nedeniyle özellikle çocuklar birçok hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Temiz su bulamadıkları için kirli su ile her türlü ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalan Mali liler, Türkiye'deki yardım kuruluşları aracılığıyla açılan su kuyularıyla temiz su elde edebiliyor. Mali 'nin ikinci büyük kenti olan Segou'ya 87 kilometre uzaklıkta olan 450 nüfuslu Babouyabougou köyünde yaşayan halk da Cansuyu Derneğinin yaptırdığı su kuyusu sayesinde temiz suya kavuşmanın sevincini yaşadı.Su kuyusu açılışını yapmaya gelen dernek yetkililerini sevinçle karşılayan köylüler, açılışa katılarak dua etti, hayırseverlere teşekkür etti.Köyün muhtarı Gisma Sila (84), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir asırdır köyde ve köyün çevresinde temiz bir suya kavuşamadıklarını söyledi.
Cansuyu Derneğinin Mali 'de su kuyusu açtığını duyduktan sonra dernek yetkilileriyle iletişime geçtiğini belirten Sila, "Kilometrelerce mesafeye gidip temiz su bulma çabasına girdik fakat hiçbir zaman sağlıklı, temiz, kullanabileceğimiz suya ulaşamadık. Cansuyu Derneği ile iletişime geçtikten sonra bizim köyde de su kuyusu açıldı." diye konuştu. Hayatı boyunca çamurlu ve sağlıklı olmayan su kullandıklarını aktaran Sila, şu an bu su kuyusunu kullanabildikleri için kendisini dünyanın en mutlu insanı hissettiğini belirtti. - "Artık, temiz olmayan su kullanmayacağız"Köylerinde su kuyusunun açılmasına vesile olanlara teşekkür eden Sila, diğer köylerin de temiz su sorunu çektiğini, onların da yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı.Sila, su kuyusunun köye yapılmasının ardından insanların daha sağlıklı bireyler haline geleceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Su kuyusunun buradaki insanların üzerinde o kadar etkisi olmuş ki insanların hareketleri dahi değişti. Artık, insanlar daha fazla temizliğe dikkat ediyor, titiz olmaya çalışıyor. Bir defa su kuyusunda küçük bir arıza oldu ama insanlar bir olup arızayı giderdi. 'Kesinlikle bir daha temiz olmayan su kullanmak istemiyoruz' diyerek kuyunun tekrar faaliyete geçmesi için bir olup çaba içerisine girdik. Artık, temiz olmayan su kullanmayacağız." - "Bayramlık kıyafetlerini giyerek bizi karşıladılar"Cansuyu Derneği İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz ise köylülerin yaklaşık bir asırdır temiz suya hasret kaldıklarını dile getirdi.Hayırseverlerin desteğiyle dernek olarak köylülerin hayalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yorulmaz, şöyle konuştu:"Köy muhtarının anlattıklarından dolayı çok duygulandık. Müslüman kardeşlerimizin bu tür ihtiyaçlarını az da olsa giderebilmek, onların hayallerini gerçekleştirebilmek mutlu ediyor bizi. Burada anlattığımız masal gibi gelebilir ama bu insanların yaşantıları böyle. Köylüler bizim geldiğimizi duyduğunda bayramlık kıyafetlerini giyerek bizi karşıladılar. Biz de bu karşılamadan memnuniyet duyduk. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onların her türlü ihtiyacını kendi bünyemizde hissedip gidermeye çalışmamız gerekir."