Canlı yayında trafik kazası kamerada



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen bir trafik kazası, sosyal medyada canlı yayında olan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazaya sebep olan araç, o anları kaydeden aracı ise teğet geçti. Edinilen bilgiye göre bir sürücü sahil Atatürk Bulvarı yolundan Malkara istikametine seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayındaydı. İddiaya göre Vali Konağı, kavşağında direkisyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duramayan bir araç, hızla gelerek öndeki araca çarptı. Bu anlar ise canlı yayına saniye saniye yansıdı. Canlı yayındaki aracı teğet geçti O anlar anbean canlı yayına yansırken, kaza geçiren otomobil o sırada kayıtta olan telefonun bulunduğu aracıda teğet geçti.

