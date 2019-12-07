Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu

Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu

Lastik patlama anları

Sosyal Medya Canlı Yayın Hastane Patlama Anı Lastik Tamircisi 

-Lastik tamirhanesinden görüntü
-Yılmaz'ın lastik tamiri,
-Yılmaz ile röportaj
-Detaylar

( KOCAELİ )- Lastik patlayınca bayıldı gözünü hastanede açtı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sosyal medyada canlı yayın yaparken tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu havaya fırlayan şahıs, baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen lastik tamircisi yaşadığı talihsiz anları anlattı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Barbaros Mahallesi’ndeki iş yerinde 13 yıldır lastik tamiri yapan Recep Yılmaz (24), tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu metrelerce öteye savrularak yaralandı. Kuzeninin canlı yayın yaptığı sırada yaşanan patlama anı ise saniye saniye görüntülere yansıdı. Görüntülerde lastiği değiştirmeye çalışan Yılmaz, lastiğin bir anda patlaması sonucu bulunduğu yerden ileriye fırlıyor. Yaşadığı olay sonrası hafif şekilde yaralanarak hastane kaldırılan Yılmaz, talihsiz kazada yaşadıklarını şaşkınlık içerisinde anlattı. Lastik patlayınca bayıldı gözünü hastanede açtı Canlı yayın yaptıkları sırada olayın yaşandığını belirten Yılmaz, “Kamyon geldi, lastiğini patlatmış müşterim. Lastiği söktüm, büyük bir demir batmıştı. Söktüm tamirini yaptım, jantlayınca havayı vurdum son iğneyi takarken lastik gümledi. O esnada ben bayılmışım. Karnıma vurmuş lastik. Beni acil hastaneye götürdüler. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 1 saat hastanedeydim. Allah’a çok şükür herhangi bir sağlık sorunum yok” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı