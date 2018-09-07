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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Canlı yayın yapıp intihar etti İzle

Canlı yayın yapıp intihar etti İzle

Genç kızın sosyal medya canlı yayını

Sosyal Medya Genç Kız Canlı Yayın Amatör Kamera Cenaze Aracı 

-İntihar sonrası uzaktan kargaşa çekim (karanlık - amatör kamera)
-Antakya Mezarlık kompleksi cenaze çıkarılış anı fotoğrafı
-Genç kızın cenaze aracıyla defnedilmek için götürülmesi
-Genç kızın fotoğrafı

( HATAY ) - Hatay'da 25 yaşındaki genç kız, babası ile tartıştıktan sonra sosyal medyadan "Yaşamak ya da ölmek ne fark eder ki" diyerek yaptığı canlı yayından sonra 12 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti HATAY

- Hatay’da, 25 yaşındaki genç kız 12 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti. Defne ilçesinde bir markette çalışan Çiğdem Sarıgül (25) iddiaya göre, iş yerinden geç çıkınca babası ile tartıştı. Tartışma üzerine babası, kızına tokat attı. Buna sinirlenen genç kız oturdukları 12 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Çiğdem Sarıgül olay yerinde hayatını kaybetti. “Yaşamak ya da ölmek ne fark eder ki?” Çiğdem Sarıgül'ün intihar etmeden önce sosyal medya hesabından “Yaşamak ya da ölmek ne fark eder ki? Birinde acı çekiyorsun, birinde boş yatıyorsun. Ben de yatmak istiyorum” cümlesini paylaşarak canlı yayın yaptığı ve ardından canlı yayını durdurarak, kendini boşluğa bıraktığı öğrenildi. İntihar eden Çiğdem Sarıgül’ün cenazesi yapılan işlemlerin ardından Antakya Mezarlık Kompleksinden kaldırılarak, Defne ilçesi Bostancık Mahalle Mezarlığına defnedildi.
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