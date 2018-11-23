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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimi

Canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimi

Gösteri öncesi izleyicilerden kesitler

Senfoni Orkestrası Canlı Performans İletişim Uluslararası Film Gösterimi 

-Orkestranın performansı
-Filmden görüntüler
-Film sonrası izleyicilerin alkışlaması
-Orkestraya çiçek takdim edilmesi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öncülüğünde devam eden Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında Charlie Chaplin'in ‘The Kid' isimli sessiz filmi, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde sinemaseverlere sunuldu. Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali 20'nci Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında Anadolu Üniversitesinde Charlie Chaplin'in 'The Kid' filmi sinemaseverler ile buluştu. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, eş zamanlı olarak filmin orijinal müziğini muhteşem bir performans ile seslendirdi. Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen gösteriye sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Dakikalar öncesinden hınca hınç dolan salon, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı ve sessiz sinemanın usta ismi Charlie Chaplin'in dünyaca ünlü 'The Kid' filmini ilgiyle takip etti. Şef Murat Sümer önderliğinde, filmle eş zamanlı olarak 'The Kid'in orijinal müziklerini seslendiren Senfoni Orkestrası, izleyicilerden tam not aldı. Filmi büyük bir keyifle takip eden katılımcılar, gösteri sonrası senfoni orkestrasının muhteşem performansını uzun süre alkışladı.
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