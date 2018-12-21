Canlı heykellerle farkındalık oluşturuyorlar - KIRIKKALE Haberi
- Canlı heykellerle farkındalık oluşturuyorlar - Canlı heykellerden detay - Vatandaşların fotoğraf çekmesi - İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin konuşması - Okul müdür yardımcısı Rıza Ercan'ın konuşmasıCanlı heykellerle farkındalık oluşturuyorlar - Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen " Kırıkkale 'de Canlı Heykeller Ne Anlatıyor" projesi ile sosyal olaylarda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor - İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi: - "Televizyon, cep telefonu, internet ve genel anlamda bağımlılığı simgeleyen canlı heykellerle farkındalık oluşturmak istedik"KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan " Kırıkkale 'de Canlı Heykeller Ne Anlatıyor" projesi ile sosyal olaylarda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen projeyle sosyal olaylarda ve bağımlılıkta farkındalık oluşturmak amacıyla "Avcılık Spor Değildir", "Teknoloji Bağımlılığı", "Kitapların Koruyucu Gücü", "İki Yüzlülük", "Madde Bağımlılığı", "Deniz Kirliliği" ve "Hoşgörü" temaları, bir alışveriş merkezinde öğrencilerden oluşan canlı heykel tekniği ile işlendi.Resim bölümünden yaklaşık 40 öğrencinin yer aldığı proje, 9 sahneden oluşuyor ve 30 dakikalık seanslar halinde sergileniyor. Proje, Kırıkkale Üniversitesi ve bir alışveriş merkezinde öğrenciler ve vatandaşlar için sergilendi.Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, canlı heykellerle fotoğraf çektirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de sergiyi ziyaret ederek, okul müdürü Hacı Mehmet Yazıcı'dan proje hakkında bilgi aldı.Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağımızın en temel sorunlarından birinin bağımlılık olduğunu belirterek, bağımlılık dendiğinde akla ilk uyuşturucu ve alkol geldiğini söyledi.
Günümüzde teknoloji bağımlılığının da tüm gençleri hatta yaşayan bütün insanları sardığına dikkati çeken Tüfekçi, şöyle konuştu:"Bugün okulumuz, bütün bağımlılıkları içerisine alan ve farkındalık oluşturmak adına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile bir proje hazırladı. Burada farklı farklı temalar işlendi. Televizyon, cep telefonu, internet ve genel anlamda bağımlılığı simgeleyen canlı heykellerle farkındalık oluşturmak istedik. Alışveriş merkezinde sergilememizin sebebi de insanların bire bir görmesini istedik. Asıl amacımız, bunu tüm topluma yayabilmek. Sanıyorum insanların az da olsa yüreğine dokunacağımızı ve bir farkındalık ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Yine kitap okumanın kötülüklere nasıl engel olduğunu simgeleyen canlı heykel ekibimiz var. Her biri ayrı tema. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Projemizde 34 - 40 öğrencimiz yer alıyor."Okul müdür yardımcısı Rıza Ercan da sosyal olaylarda farkındalık oluşturmak için böyle bir proje hazırladıklarını, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini aktardı.Projede, öğretmenler ve öğrencilerin çok büyük bir özveriyle emek verdiğini ifade eden Ercan, "Gençlerin madde, teknoloji bağımlılığından uzak durmaları, çevreye karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak için hazırladığımız bir proje. Katılımı gördüğümüz zaman da çok mutlu olduk. Daha önce kendi okulumuzda ve Kırıkkale Üniversitesinde sergiledik. Bugün de bir alışveriş merkezinde vatandaşlara sergiliyoruz. Gerçekten başarılı bir proje oldu. İnşallah projemiz insanlarda bir farkındalık oluşturur ve amacımıza ulaşırız." diye konuştu.