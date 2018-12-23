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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'Canlı heykeller' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - MUĞLA

'Canlı heykeller' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - MUĞLA

"Canlı heykeller" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - MUĞLA - Oylamadan detaylar - İzmir Gösteri Sanatları Atölyesi performans sanatçısı Hasan Belkavak'ın açıklaması - İzmir Gösteri Sanatları Atölyesi performans sanatçısı Elif Öztürk açıklaması"Canlı heykeller" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde "canlı heykeller", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğraflara oy verdi.Marmaris Yeni Yıl Festivali etkinlikleri için ilçede bulunan "canlı heykel sanatçıları", AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.İzmir Gösteri Sanatları Atölyesi performans sanatçısı Hasan Belkavak, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", spor kategorisinde de Serhat Zafer’in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy verdi.Performans sanatçısı Nazlı Yıldız da haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Evren Atalay’ın "Dünyaya farklı bakış", spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Son hızla" fotoğrafları için oy kullandı. - "Karar verirken çok acayip zorlanıyor insan"Belkavak, oylamaya giren fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu ve oy verirken çok zorlandığını söyledi.

AA muhabirlerinin fotoğraflarına hayran kaldığını belirten Belkavak, "Fotoğraflar mükemmel ötesi olmuş. Karar verirken çok acayip zorlanıyor insan. Hangisine oy versem diğeri alınacak gibi hissettim. Gayet güzeldi. Bütün muhabirleri tebrik ediyorum." diye konuştu.
Yıldız da fotoğrafların her birinin çok etkileyici ve güzel olduğunu, karar vermekte çok zorlandığını ifade etti.

A Haber Muhabir Canlı Heykel Beğendik Forma 

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