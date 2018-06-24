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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Canlı bomba saldırısında felç olan mühendis oyunu evinde kullandı İzle

Canlı bomba saldırısında felç olan mühendis oyunu evinde kullandı İzle

Sandıktan görüntü

Allah Saldırı Canlı Bomba 

-Asım Özkan'ın oy kullanması
-Görevlilerden detaylar
-Görevlilerin evden ayrılması
-Asım Özkan ile röp.
-saldırının arşiv görüntüleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- İstanbul’da 2016 yılında havaalanında meydana gelen canlı bomba saldırısında kızı ile yaralanan ve felç olan maden başmühendisi Asım Özkan, oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 2016 yılının Haziran ayında canlı bomba saldırısı yaşandı. Yaşanan olayda TTK Makine İkmal Daire Başkanlığında görevli başmühendis Asım Özkan ve kızı Ayşe Özkan yaralandı. Saldırıda belinden aşağısı felç olan ve tedavisine evinde devam edilen Özkan, oyunu YSK tarafından ilk kez gerçekleştirilen seyyar sandık uygulaması ile evinde kullandı. “Terörün sonuçlarını yaşayan bir vatandaşım” Yaşadığı olayın ardından felç kaldığını ve terörün sonuçlarını yaşadığını ifade eden Özkan, “Bu seçimde başlayan yeni bir uygulamayla engelliler için tanınan bir hak için uygulanan evde oy kullanma sistemiyle oyumu kullandım. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimin ve bundan sonraki seçimlerde sevginin gücünün üstün olmasını, insanların canlı bomba olmamasını, terörist olmamasını, terörden uzak kalmasını diliyorum. Bir terörün sonuçlarını yaşayan birisi olarak engelli duruma düşmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Dilerim bu tür olaylar bundan sonra tekrarlanmaz. Sevginin gücü insanlığa hakim olur. İnsanlığın hiçbir yerinde terör olmaz, canlı bombalar olmaz. İnsanlar hayatlarından koparılmaz. İnşallah bu seçim ülkemize ve bütün insanlığa hayırlı olur” dedi.
Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen 23 adrese seyyar sandık götürülerek engellilere oy kullandırılacağı öğrenildi.
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