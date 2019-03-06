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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Canlarını hiçe sayıp ekmek paralarını kardan çıkarıyorlar

Canlarını hiçe sayıp ekmek paralarını kardan çıkarıyorlar

genel görüntü

Kar Temizliği Kar Yağışı 

-kar temizlerken çatıdan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatılarda biriken karlar vatandaşa ekmek parası oluyor. Aylardır etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken karların temizliği vatandaşlara da ekmek kapısı oluyor. 6 katlı binalara çıkarak kar temizliği yapan vatandaşlar, günlük ortalama 70- 80 TL kazanıyor. Çatı temizleyen bir işçi, “Kışın soğuk havaların ardından sıcak havayı fırsat bilerek 6 katlı binalar olmak üzere tüm çatıları temizliyoruz. Düşme ihtimalimizde var ama mecburuz çünkü evimize ekmek götürmek zorundayız. Helal para kazanmak olsun da iş ne olursa olsun yaparız” dedi.

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