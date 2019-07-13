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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çankırılılar kahvaltıda buluştu

Çankırılılar kahvaltıda buluştu

- Çankırı Valisi Aktaş'ın konuşması

-- Çankırıspor Başkanı Aslan'ın konuşması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Çankırılılar Dayanışma Günü münasebetiyle Ankara’da yaşayan Çankırılılar düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Çankırı ile ilgili görüşlerin yanı sıra 1074 Çankırıspor Kulübü’nün de tanıtımı yapıldı. Çankırıspor Kulübü’nü desteklediğini ve çalışmalarını takip ettiğini dile getiren, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, “Burada benim şahsen bulunmamın iki sebebi var. Birincisi Çankırıspor’a ve yönetimine olan güvenim, onlara kefilim. Ama daha önemlisi Çankırılılar, özellikle çocuklar ve gençler” şeklinde konuştu.
1074 Çankırıspor Kulüp Başkanı Alaattin Aslan, “Biz bir Çankırı’yız, biz bir iliz. Bizim takımımız Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ediyor, bunun bize yakışmadığını düşünüyoruz. Bu sene, bu katılımlarınız sayesinde bizim hedefimiz profesyonel lige çıkmak olacaktır” ifadelerini kullandı. Etkinlik sonrası katılımları dolayısıyla Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e plaket takdimi yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Milletvekili Salim Çivitoğlu, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız Çankırı Belediye Başkanı Hakkı Esen, 1074 Çankırıspor Kulüp Başkanı Alaattin Aslan’ın yanı sıra Çankırılılar ve diğer konuklar katıldı.
(MKM-UKT-BC -
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