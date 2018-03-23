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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çankırı'ya çamur yağdı

Çankırı'ya çamur yağdı

araçlar üzerindeki sarı toz detay

Kırım İnter Yağan 

-zihni seyhan röportajı

( ÇANKIRI -HD) ÇANKIRI

- Çankırı'da sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördüğü çöl tozları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çankırı'da vatandaşlar sabah iş yerlerine gitmek için dışarıya çıktıklarında araçların üzerinde belirgin halde görünen sarı tozların nedenini merak etti. Sarı tozun nedenini araştıran Zihni Seyhan, "Sabah kalktığımda arabanın üzeri hep toz olmuş. Biraz çamur biraz toz. Bu daha temizlenmiş hali. Diğer arabalarda da var gördüğüm kadarıyla. İnternetten kısa bir araştırma yaptım. Bu ülkenin belirli yerlerinde yağan bir şeymiş. Sarı toz bulutu diyorlar sarı çamur diyorlar. Aslında Çankırımızın havası da temiz ama neden olduğunu anlamış değilim. Sağlık açısından kötü bir şey değil diye düşünüyorum. Bu sene de Çankırı'ya bir damla bile kar yağmadı” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının dün gece saatlerine kadar Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde etkili olmasının beklendiği uyarısı yapılmıştı.
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