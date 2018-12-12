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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çankırı il merkezinde kar yağışı başladı İzle

Çankırı il merkezinde kar yağışı başladı İzle

çankırı il merkezinden detaylar

Gesi Öğrenciler Kar Yağışı 

-beyaza bürünen çatılardan detaylar
-öğrenciler detay

( ÇANKIRI ) - ÇANKIRI

- Çankırı il merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlan kar yağışı işe ve okula giden vatandaşların yüzünü güldürdü. Yağan karla birlikte il merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniliyor.
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