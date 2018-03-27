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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

- - Çankırı Adliyesi'nden görüntü - Zanlının adliyeden çıkarılışı - Örgütte silahlı faaliyette bulunduğu öne sürülen Irak uyruklu kişi tutuklandıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu bir kişi tutuklandı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda örgütte silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu Hamza Ahmed Salih yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akalan Terör Örgütü 

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