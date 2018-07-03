Çankırı'da tellere takılan leylek kurtarıldı

-kurtarılma esnası detay

-itfaiye ekipleri müdahalesi

-esentepe mahallesi sakini sami elvan röportaj



( ÇANKIRI ) - ÇANKIRI



- Çankırı’da elektrik tellerine takılan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çankırı merkeze bağlı Esentepe Mahallesi'nde elektrik direği üzerine yuva yapan leylek tellere takıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, leyleğin ayağına dolanan ipler açarak hayvanı kurtardı. Kurtarma operasyonu sonrasında leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri gözetiminde bakımı ve kontrolleri gerçekleştirildi.

Leyleğin direkte takıldığını gören Esentepe Mahallesi sakinlerinden Sami Elvan, "Namazdan çıktık gelirken leyleğin takıldığını gördük. İlgili yerleri arayıp haber verdik" dedi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında leylekte herhangi bir yara olmadığı belirlendi. Leyleğin yuvası temizlenerek tekrardan yuvasına bırakıldı. (HÇ-SLH-

