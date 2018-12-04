Çankırı'da sis etkili oluyor İzle



- Çankırı il merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Çankırı il merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların sabah saatlerinde birden düşmesinden dolayı sis meydana geldi. Çankırı üzerinde lokal sis meydana gelirken ilerleyen saatlerde sis bulutunun dağılacağı tahmin ediliyor. Sabaha karşı yüksek olmayan alanlara çöken sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sisin yoğun olduğu yerlerde seyreden sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis pek çok tarihi yapıya ise seyirlik güzellik kattı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü şehir merkezinde sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor. (HÇ-SLH-

