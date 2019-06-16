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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Çankırı'da sağanak yağış mevsimlik işçileri vurdu

Çankırı'da sağanak yağış mevsimlik işçileri vurdu

Selden detay

Polis Sağanak Yağış Mevsimlik İşçi 

-Su basan araziler
-Suların içindeki çadırlardan detay

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı'da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çankırı Kızılırmak ilçesinde meydana gelen yağış sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çadırda yaşan 179 kişi ise baskından dolayı tahliye edildi. Bölgeye Jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarda bulundu.
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