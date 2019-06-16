Çankırı'da sağanak yağış mevsimlik işçileri vurdu

-Su basan araziler

-Suların içindeki çadırlardan detay



( ÇANKIRI ) ÇANKIRI



- Çankırı'da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çankırı Kızılırmak ilçesinde meydana gelen yağış sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çadırda yaşan 179 kişi ise baskından dolayı tahliye edildi. Bölgeye Jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarda bulundu.

