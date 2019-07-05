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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Çankırı'da sağanak sele neden oldu

Çankırı'da sağanak sele neden oldu

- - Köyde meydana gelen selden görüntü - Sel sonrası oluşan zarardan görüntü - Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde sel nedeniyle birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördüÇANKIRI (AA) - Çankırı 'nın Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde etkili olan sağanak sele yol açtı.Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık iki saat süren yağış nedeniyle sel meydana geldi.Köyde birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü.Sel nedeniyle kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.Köy muhtarı Ramazan Aydın, AA muhabirine, can kaybının olmadığını ancak çok fazla maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Sel yollardaki arabaları sürükledi, evlere çamur doldu. Şu an kapanan yollarımızı iş makineleriyle açmaya çalışıyoruz. Devletimiz bizim için tüm imkanlarını seferber etti." dedi.

Tarım Muhabir 

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