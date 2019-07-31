Çankırı'da kural ihlali yapan yandı



- Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri trafik kurallarını ihlali eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Çankırı'nın çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamar kapsamında kask takmayan motosiklet sürücüsüleri , emniyet kemeri takmayan araç sürücülerini uyararak ceza kesti. Yapılan uygulama esnasında motosikletli Yunus ekipleri ise trafik ekipleri ile birlikte hareket ederek durdurulan araçlarda arama yaptı. Uygulamada, 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, sürücüler kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıldılar.

