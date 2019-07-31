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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çankırı'da kural ihlali yapan yandı

Çankırı'da kural ihlali yapan yandı

Uygulamadan görüntü

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Kural İhlali Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Motosiklet Sürücüsü 


- Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri trafik kurallarını ihlali eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Çankırı'nın çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamar kapsamında kask takmayan motosiklet sürücüsüleri , emniyet kemeri takmayan araç sürücülerini uyararak ceza kesti. Yapılan uygulama esnasında motosikletli Yunus ekipleri ise trafik ekipleri ile birlikte hareket ederek durdurulan araçlarda arama yaptı. Uygulamada, 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, sürücüler kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıldılar.
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