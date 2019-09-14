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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

- Çerkeş'te sokakta yaktıkları ateşin etrafında toplanan vatandaşlar - Bir vatandaşın konuşmasıANKARA (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 22.03'te, 10.25 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8, saat 14.46'da 4,3 ve saat 21.08'de 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.

İnternet Sitesi Deprem 

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