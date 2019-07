Çankırı'da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı Kutlandı Video

-detaylar



ÇANKIRI



- Çankırı'da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kapsamında Kucaklama Taşı'nden Belediye Meydanına kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sonrasında Belediye Meydanında İstiklal Marşı okunduktan sonra Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı. Programda konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde öncelikle, bu hain ve alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş cesaretle karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk milletine şükranlarımı sunuyor, şehitlerimize Allah’ tan rahmet, gazilerimize sağlık dileyerek hepsini ayrı ayrı minnetle anıyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere büyük Türk milleti, tarih boyunca pek çok keskin dönemeçten geçmiş, pek çok ağır imtihanı alnının akıyla atlatmıştır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu," Din ve devlet vatan ve millet müdafaası deyince Çankırı bu konuda her zaman öncü rol oynamıştır. bunu 15 Temmuzda da gerçekten ispatlamıştır. nasıl ki 1. istiklal mücadelesinde Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde dedelerimizin büyük fedakarlıklarıyla İstiklal mücadelesi kazanıldı. ve bu mücadelede Kastamonu - Ilgaz - Çankırı - Ankara hattı insan ve silah sevkiyatını yapıldığı bir istiklal yolu olarak önemli bir misyon ifa etmişse tarihin tevafukudur ki Cumhurbaşkanımızın Haydi meydanlara çağrısıyla beraber meydanları dolduran insanlarımızla birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım'da Ilgaz- Çankırı - Ankara hattından Gazi Meclise ulaşarak bu hainane uluslararası darbe ve işgal girişiminin püskürtüldüğünü tüm dünyaya ilan etmiştir. bu manada Ilgaz- Çankırı 2. istiklal mücadelesinin de karargahıdır. zira Başbakanımız Binali Yıldırım Mürted Havalimanından havalanan ve milletimizin üstüne bomba yağdıran uçakların kalktığı pisti yerle yeksan etmek üzere Ilgaz'da iken talimatı vermiş. Bu manada darbenin önlenmesinde önemli bir süreç Ilgaz vesilesiyle yaşanmıştır. Ben bilhassa canını bu değerler uğruna feda eden aziz şehitlerimize ve şehitlik duygusuyla meydana çıkıp gazilik ünvanını elde etmiş olan aziz gazilerimize hakikaten minnettarlığımızı tekrarlıyorum." ifadelerine yer verdi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise, "Bugün çok anlamlı bir gün. 3 yıl önce yaşanan hala nasıl böyle bir şey oldu rüya mı gördüm acaba diye içimden geçirdiğim büyük bir felaketin büyük bir vehametin yıl dönümünde buradayız. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki dünyanın en güzel yeri burası. Biz bu topraklarda yaşadığımız sürece her zaman böylesine saldırılarla karşılaşacağız. Yapmamız gereken kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimiz sürdürmek. Dışarıdan gelen saldırılar var. Bu zamana kadar böyle saldırılarla karşılaştık mücadele ettik ve kazandık. Kurtuluş savaşında yiyecek ekmeğimiz silahsız yoktu ama bunu aştık. Ama bu sefer çok farklı bir saldırıydı. Kardeşimiz olarak gördüğümüz kendi komşumuz olan insanlar sırtımızdan hançer sapladılar. Bunları biz bağrımıza bastık ve şimdi bu günleri üzüntüyle yaşıyoruz. Yapmamız gereken bundan ders çıkartmak. Bundan sonra belirli makamlara gelen insanların gerçekten vatanını seven gerçekten kahraman Türk milletinin kahraman evlatlarından seçilmesi." şeklinde konuştu.