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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çankırı'da 13. deprem meydana geldi

Çankırı'da 13. deprem meydana geldi

Deprem zedelerden detay

İnternet Sitesi Deprem Kamera 

-Yakılan ateş

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı art arda sallanmaya devam ediyor. Bugün Çerkeş ilçesinde meydana gelen deprem sayısı 13'ü buldu. Deprem sonrasında Güzelyurt köyünde sokağa çıkanların görüntüleri kameralara yansıdı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03'te yerin 10.25 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu son depremle birlikte bugün ilçede meydana gelen deprem sayısı 13'ü buldu. Depremlerde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Deprem sonrasında Güzelyurt köyünde sokağa çıkanların görüntüleri kameralara yansıdı.
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