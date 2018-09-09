Çankaya Belediyesinden görkemli açılış İzle



- Çankaya Belediyesinin Erdal İnönü Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi’nin açılışı binlerce Çankayalının katılımıyla gerçekleşti. Göreve geldiği günden buyana verdiği hizmetler ve ardı ardına gerçekleştirdiği açılışlarla Çankaya’yı ilklerle ve rekorlarla buluşturan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi’nin açılışını coşkulu bir kutlama töreni ile açtı. Türk bilim ve siyaset tarihinin duayen ismi Erdal İnönü’nün isminin yaşatılacağı tesisin açılışında Su International Atlantik ekibinin Su Balesi Gösterisi de izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açılış öncesi yaptığı konuşmada, “Çankaya Belediyesi olarak sizler istiyorsunuz, fermanı veriyorsunuz biz yapıyoruz. Hizmetlerimizle oylarınızdan önce gönüllerinizi, kalplerinizi kazanmak bizler için her şeyden daha önemli. Bunu yaptığımıza inanıyorum çünkü Çankaya Belediyesi Türkiye’nin en iyi ilçe belediyesi boşuna seçilmedi” dedi.

Göreve geldiği günden buyana hizmetlerini halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini dile getiren Taşdelen, 4 yeni kültür merkezi, 3 yüzme havuzu, 14 yeni Çankaya Evi, yenilenen Pazar yerleri, öğrenci yurtları ile Çankayalıya her alanda hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Taşdelen Çankaya Belediyesinin yeni yatırım açılışlarının 3 ay boyunca devam edeceği müjdesini de verdi. “Kindar değil çağdaş nesiller yetişsin diye” Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurduğu ilçenin belediye başkanı olmanın ayrı bir sorumluluk olduğunu dile getiren Taşdelen, sözlerine şöyle devam etti: “Belediyecilik , ‘kentlere ihanet ettik’ diyenlerin değil sosyal demokratların işidir. Çocuklarımız hurafelerle yetişmesin diye kreşler, cemaatlere sığınmasın diye yurtlar açıyoruz. Kindar bir nesil değil çağdaş bir nesil yetişsin diye yüzme havuzları, buz pistleri açıyoruz. Biz tüm bunları Mustafa Kemal’in ışığıyla yapıyoruz. Mustafa Kemal’in ilçesinin, sizlerin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum” Çankaya Belediyesi olarak daima ilklere ve rekorlara imza attıklarını belirten Taşdelen yüzme havuzunun isminin Erdal İnönü olmasının tesadüf olmadığını dile getirdi. Yüzme havuzunun Birlik Mahallesinde bulunan İsmet İnönü, Zafer ve Lozan Parklarının hemen yanında yer aldığını vurguladı. Taşdelen, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını ve ilkokul öğrencilerinin beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Yüzme Havuzunda yapabilmeleri içinde ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

2 bin 692 metrekarelik alanda inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları kompleksi olimpik standartlar ve kalitede inşa edildi. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki havuz 5 kulvarlı. Tesiste ayrıca Çankayalılar aletli fitness salon yer alıyor. Birlik Mahallesi’nde yer alan tesisin açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı katıldı.



