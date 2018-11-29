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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Canını unuttu, araca yumruk ve tekme ile saldırdı

Canını unuttu, araca yumruk ve tekme ile saldırdı

Güvenlik kamerası görüntüsünden detay

( İZMİR ) İZMİR

Kamera Uttu Saldırı Motosiklet Sürücüsü 


- İzmir'de, otomobilin motosiklete çarptığı anlar kameralara yansırken, motorun arkasındaki yolcu, kazayı unuttu ve sinirden araç sürücüsünün aracını tekmeledi. Camı kapalı olan sürücüsü ise motosiklet üzerindeki kişilerin sinirli olduğunu görünce aracından aşağıya inmedi. Trafikte anlık dalgınlıklar, bazen kazalara davetiye çıkartıyor. İzmir'in Buca ilçesinde de, aracın motosiklete çarptığı anlar kameralara yansıdı. Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrasında ise sinirler gerildi. Kamera görüntülerinde, bir araç motosiklete çarpıyor ve kasksız motosiklet sürücüsü ve yolcu çarpmayla yere savruluyor. Sinirden deliye döndü, araca tekme ve yumruk attı Motorun arkasındaki kişi ise kaza sonrasında canını unutuyor ve hemen ayağa kalkıyor. Sinirden ne yapacağını bilmeyen yolcu, araç sürücünün otomobiline saldırıyor. Araca yumruk ve tekme atan yolcu, sürücünün aşağıya inmesini istiyor; ancak motosiklet sürücüsü ve yolcunun sinirli olduğunu gören otomobil sürücüsü aşağıya inmiyor ve iki kişinin sakinleşmesini bekliyor. Kaydedilen görüntülerde de daha sonra olaya vatandaşlar müdahale ediyor. İki kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücünün aşağıya inmemesi olası bir facianın da önüne geçiyor.
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