Canını hiçe sayıp yavru kuşu elektrik direğindeki yuvasına bıraktı Haberi

-Sait Demir’in elektrik direğine tırmanması

-Kuşun karton içine bırakılması

-Sait Demir’in kuşu yuvaya bırakması

-15 metrelik direkten inilmesi

--Arşiv Görüntü-

-Ramazan Taşdemir’in hastaneden görüntüleri ve röportajı

-Aile ve doktorun röportajları



( AĞRI )- Ağrılı vatandaş yavru kuş için canını hiçe saydı- Yere düşen kuşu yuvaya bırakmak için 15 metrelik elektrik direğine tırmandı- Elektrik direğindeki yuvasına konulan kuşu annesi izledi AĞRI



- Ağrı’da geçtiğimiz yıl elektrik direğine asılı kalan kuşu kurtarmak isterken direğe asılı kalan ve daha sonra elleri kesilen Ramazan Taşdemir’in ardından Doğubayazıt ilçesinde bir vatandaş elektrik direğinde karganın yuvasından yere düşen yavru kuşu canını hiçe sayarak 15 metrelik direğe tırmanarak yuvaya bıraktı. Sait Demir kargayı yuvasına bıraktığı sırada anne karganın direğin etrafında uçması duygulu anlar yaşattı. Ağrı’da geçen yıl ekim ayında Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü’nde çobanlık yapan 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, elektrik direğine takılı kalan kuşu fark edip kurtarmak için direğe tırmanmış ve akıma kapılarak bir buçuk saat asılı kalmıştı. Her iki kolunu kaybeden Ramazan’ın ardından benzer bir olayda bugün Doğubayazıt ilçesinde yaşandı. Türkiye’nin farklı illerinde son günlerde hayvanlara yönelik yapılan şiddet olayları ön plana çıkarken Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir vatandaş yavru kuş için canını hiçe saydı. İlçeye bağlı Binkaya Köyü’nde oturan Sait Demir, 15 metre uzunluğunda olan elektrik direğinde bulunan karga yuvasından yavru bir kuşun yere düştüğünü fark etti. Yavru kuşun uçamadığını ve yuvasını çıkamadığını fark eden Sait Demir arkadaşları ile konuşup yavru kuşu direkteki yuvasına çıkarmak istedi. ‘Vatandaş kuşu yuvaya bırakırken karga anne yuvanın etrafında uçtu’ Hiçbir güvenlik önlemi almadan canını hiçe sayarak direğe tırmanan Demir, yerde kartonun içine konulan kuşu eline bağladığı iple yukarı çekerek yuvaya bıraktı. Çevredeki vatandaşlarında meraklı bakışları arasında kuşu yuvaya bırakan Demir, canını hiçe sayarak insanlık dersi verdi. Demir, yavru kuşu yuvaya bırakırken karga anne ise sürekli direğin çevresinde uçarak yavrusunun yuvaya konulmasını bekledi. Bu görüntüler duygusal anlara neden oldu. Demir, kuş u yuvaya bırakıp kontrol ettikten sonra aşağı indi. Demir’in direğe tırmanması ve kuşu yuvaya bırakması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Video sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce vatandaş tarafından büyük bir beğeni topladı. Yavru kuş için 15 metrelik direğe tırmandı Kuşu kurtardıktan sonra açıklamalarda bulunan Sait Demir, “Son günlerde hayvanlara karşı şiddet uygulanıyor. Kedi ve köpeklerin bacakları kesildi. Onlara tepki olsun diye bu videoyu çektik. Yavruyu yuvasına yerleştirdik. Herkes böyle yapsın. Hayvanlara karşı duyarlı olalım” dedi.



