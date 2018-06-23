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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Canını hiçe saydı, 'Hayat cesurları sever' dedi

Canını hiçe saydı, 'Hayat cesurları sever' dedi

Çocukların nehirde yüzmesi

Yüzme Boğulma Tehlikesi 

-Yüzen çocuklardan Metin'le röportaj

( ADANA -HD) Canını hiçe saydı, "Hayat cesurları sever" dedi - Çocukların tehlikeli serinleme yöntemi ADANA

- Adana’da sıcaktan bunalan 10 yaşlarındaki 3 çocuk, serinlemek için Seyhan Nehri’nde yüzerek adeta canlarını hiçe saydı. Yüzen çocuklardan biri, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat cesurları sever" diye cevap verdi. Sıcakların bunalttığı Adana'daki vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Akıntının yoğun olduğu ve daha önce birçok boğulma olayının yaşandığı Seyhan Nehri’nde küçük yaştaki çocukların serinleme yöntemi, görenleri hayrete düşürdü. Havaların sıcak olmasından dolayı serinlemek için yüzdüklerini söyleyen çocuklardan Metin, "Başka yerler de var ama burası daha keyifli. Akıntı var, daha temiz geliyor bize” dedi.
Metin, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat, cesurları sever" diye cevap verdi. 10 yaşlarındaki 3 çocuk, Ulus Parkı’nın arka tarafında bir süre yüzdükten sonra olay yerinden ayrıldı.
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