Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Canını hiçe sayarak çatı temizledi

Canını hiçe sayarak çatı temizledi

çatı temizlemeden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Kar Yağışı 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi. Yüksekova ilçesinde günlerdir süren kar yağışının ardından güneşin çıkmasıyla beraber bazı vatandaşlar çatılarda biriken karı temizlemeye başladı.
Bir vatandaşın hiçbir önlem almadan çatıdaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü.
Tehlikeye aldırman çatıda biriken karları temizleyen vatandaş yürekleri ağza getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı