Canikli: 'Kılıçdaroğlu, dualarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylüyor' - ANKARA
Canikli: "Kılıçdaroğlu, dualarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylüyor" - ANKARA - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin gelişi ve gazilerle tokalaşma görüntüleri - Canikli'nin Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak ile tokalaşması - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklamalarıANKARA - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan gazileri ziyaret etti.Milli Savunma Bakanı Canikli: "Kılıçdaroğlu, kafaları karıştırmak için konuşmalarda ya da dualarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylüyor. Kuyruklu yalan. Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarında, Çanakkale'de yaptığı konuşmalar da dahil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu milletin özgürleştirilmesinde emeği geçen herkesi her zaman hem anıyor hem takdir ediyor."