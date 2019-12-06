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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Cani kocaya 25 yıl 6 ay hapis Haberi

Cani kocaya 25 yıl 6 ay hapis Haberi

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( GAZİANTEP )- Hamile eşini vurarak bacağının kesilmesine neden olan sanığın cezasında indirim yapılmadı GAZİANTEP

Trafik Kazası Tedavi Süreci Hapis Cezası Ağır Yaralı Pompalı Tüfek 


- Gaziantep’te hamile eşini av tüfeğiyle yaralayıp bacağının kesilmesine ve karnındaki bebeğin alınmasına neden olan sanığa 25 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti sanığın cezasında indirim yapmadı.Gaziantep Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Ali Aşık ile avukatı, mağdur Çağlar Aşık ile ailesi ve avukatları katıldı.
Duruşmada yargılamanın sonuna gelindiğini belirten Mahkeme Başkanı Ceyhan Bilgici, sanığa son savunması için söz hakkı verdi. Sanık Mehmet Ali Aşık son sözünün sorulması üzerine, “Amacım korkutmaktı. Yaptığımdan dolayı pişmanım” dedi.
Eşi tarafından yıllardır şiddete maruz kalan ve av tüfeğiyle yaralandıktan sonra bir bacağını kaybeden Çağlar Aşık, "Amacı korkutmak değildi, acı çektirerek öldürmekti. Ben o gün umutlarımı, geleceğe olan inancımı kaybettim. Çocuklarımın babasını kaybettim. 2 buçuk aylık hamile olduğumu biliyordu. O gün doğmamış yavrumu kaybettim. Keşke doğuştan engelli olsaydım, trafik kazası geçirseydim de çocuklarımın babası bana bunu yapmasaydı. Sabahları 3 yaşındaki oğlum protez bacağımı kaldıramıyor sürükleyerek getiriyor, 'Anne al giy' diye. Ben bunu nasıl anlatacağım oğluma. Onun pişmanlığı, doğmamış yavrumu geri getirmeyecek" diye konuştu.
Mağdur Çağlar Aşık, ifade verdiği sırada gözyaşlarını tutamadı.Cani kocaya indirim yapılmadıMahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Aşık'a, ‘Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ ve ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından 21 yıl hapis cezası verirken, mağdurlar Kemal Sözmez ile Mahmut Doğan'a karşı ‘tehdit’ suçundan 4 yıl, Ömer Günay'a karşı ‘basit yaralama’ suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezalarda indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.OlayGaziantep'te 23 Eylül 2017 tarihinde kocası Mehmet Ali Aşık (29) tarafından işkence edilerek pompalı tüfekle vurulan Çağlar Aşık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Ali Aşık tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 çocuk annesi Çağlar Aşık'ın ise 7 yıldır işkence gördüğü ortaya çıkmıştı. Bir süre yoğun bakımda yatan Çağlar Aşık'ın tedavi sürecinde önce ayağı kesilmiş, ardından ise karnındaki bebeği alınmıştı.
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