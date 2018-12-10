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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
‘Canavar kaya’ görenleri şaşırtıyor

‘Canavar kaya’ görenleri şaşırtıyor

Kayadan genel, detay çekimler

Kayalı Çekim Gori 

-Vatandaşların dolaşıp selfie yapması
-İki kişiyle röportaj

( AMASYA -ÖZEL)- Bir yanı insan silüeti, diğer yanı canavar gibi AMASYA

- Amasya’da bir yanı insan kafası, diğer yanı ise canavara benzetilen kaya parçası görenleri şaşırtıyor. Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyü yolu üzerinde bulunan ve ürkütücü şekliyle görenlerin ‘canavar kaya’ diye adlandırdığı kaya ilgi odağı olacağa benziyor. Bölgedeki dağları çok gezmesine rağmen bu kayalıkla ilk defa karşılaştığını belirten Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten, “Gerçekten canavara benzediğini görüyorum. Hangi açıdan bakarsanız bakın insan silüeti ve canavar silüeti ortaya çıkıyor” dedi.
Keten, kayanın yağışlar ve rüzgarın aşındırması sonucu doğal yollarla oluştuğunu düşündüğünü söyledi.

Ağız, burun ve göz şeklini alan oyukların rahatlıkla gözlendiği kaya parçasını görür görmez fotoğrafını çekip beraberindekilerle selfie yapan Fatih Karagöz de, şeklini film karakteri olan goril King Kong’a benzettiğini belirtti.

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