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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Canan Karatay yine ezber bozdu... “Tansiyonu yükselten şekerdir, tuz değildir”

Canan Karatay yine ezber bozdu... “Tansiyonu yükselten şekerdir, tuz değildir”

Genel ve detay görüntüler

Hastalık Hormonlar Osmanpaşa Sağlıklı Beslenme Sabah Kahvaltısı 

-Karatay röportaj
-Halktan röportaj
-Lahmacun ve çiğköfte dağıtımından görüntü
-Katılımcılardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beslenme ile ilgili tavsiyeleriyle ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa’da katıldığı seminerde “Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir” dedi.
Beslenme ile ilgili tavsiyeleriyle ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa’da katıldığı seminerde sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karatay, tuzun değil şekerin tansiyon yaptığını vurguladı. Verdiği seminerde ezber bozan Karatay önemli bilgiler sundu. Seminer sonunda vatandaşa çiğköfte ve lahmacun ikramı yapıldı. Karatay’ın “Gerçek Tıbbın 10 Şifresi” adlı kitabı da vatandaşlara hediye olarak dağıtıldı. “Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir” Kaya tuzunun önemine değinen Karatay, “Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir” dedi.
“Vücutta halsizliğin nedeni tuzdur, tuz eksikliğidir” Halkın en büyük ihtiyacının tuz olduğunu söyleyen Karatay, “Hayat tuzsuz olmuyor. “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” cümlesinin aslı aslında Fransızca da “ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler”dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuzdur, tuz eksikliğidir” şeklinde konuştu.
“Sigara bağımlısı gibi ekmek bağımlısıyız” Beslenmenin önemine dikkat çeken Karatay “Yanlış beslenme her türlü hastalık başlar. Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Sıfır beden akımının ticari bir durum olduğuna vurgu yapan Karatay, hanımların en hassas noktaları zayıf olmak kilo vermek endüstri piyasa ise bu durumu inceler ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum benim anlattığım bozulmuş vücut dengesini hormonların enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesi için söylüyorum yazıyorum. Sigara bağımlısı gibi ekmek bağımlısıyız” ifadelerini kullandı. “Ekmek insanın iştahını kamçılayan bir öğedir” Karatay kahvaltısının dinç tuttuğunu ifade eden Karatay “Karatay kahvaltısı sağlıklı olan peynir, zeytin, yağ ve de yumurta; ve de mevsiminde sebze yendiği zaman, peynirin yanında ekmek yok, peynirin yanında poğaça yok, börek yok, tahıl grubu yok. Peynirin yanında ne var. Koskoca kaselerle fındık fıstık var. Ceviz var. Bunlar bol bol peynirle beraber yenildiği zaman sizi tok tutar. Çünkü acıktırmaz. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız, doymadım dersiniz. Ama benim söylediğim sabah kahvaltısı yaptığınız zaman bütün gün genç, dinç ve aklınız başında dolaşabilirsiniz” dedi.

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